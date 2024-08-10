Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2024 Новости

Чемпион Токио Тамбери: в 5 утра проснулся от невыносимой боли. Похоже, болезнь победила

Чемпион Токио Тамбери: в 5 утра проснулся от невыносимой боли. Похоже, болезнь победила
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион Олимпиады-2020 в Токио, чемпион мира 2023 года итальянский легкоатлет Джанмарко Тамбери снялся с финала Олимпийских игр – 2024 в Париже (Франция). Об этом он сообщил в социальных сетях, сославшись на свои проблемы с почками.

«Всё кончено… Я надеялся до последнего, верил, несмотря на всё, что произошло.
Я получил такую большую поддержку и любовь от всех вас, что это дало мне силу, чтобы подняться после очередной проблемы, но, видимо, так должно было случиться…
Сегодня ночью, в пять утра, я проснулся из-за той же невыносимой боли, как и несколько дней назад. Ещё одна почечная колика. Прошло пять часов, а боль всё ещё не проходит. Мне удалось победить судьбу однажды после той травмы в 2016-м, но, к сожалению, в этот раз, похоже, победила она.
У меня нет слов, мне очень жаль. Выйду ли я на стадион сегодня вечером? Да, но я действительно не знаю, как смогу прыгать в таком состоянии...» — написал Тамбери в социальных сетях.

Квалификация ОИ-2024 в прыжках в высоту прошла 7 августа. Тамбери показал в ней шестой результат. Финал данных соревнований состоится сегодня, 10 августа.

Олимпиада 2024. Лёгкая атлетика
Мужчины. Прыжки в высоту. Квалификация
07 августа 2024, среда. 11:10 МСК
Окончено
1
Шелби Макивен
США
2.27 q
2
Хамиш Керр
Новая Зеландия
2.27 q
3
Санхёк Ву
Южная Корея
2.27 q
3
Мутаз Эсса Баршим
Катар
2.27 q
Комментарии
Новости. Олимпиада 2024
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android