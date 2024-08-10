Чемпион Токио Тамбери: в 5 утра проснулся от невыносимой боли. Похоже, болезнь победила

Чемпион Олимпиады-2020 в Токио, чемпион мира 2023 года итальянский легкоатлет Джанмарко Тамбери снялся с финала Олимпийских игр – 2024 в Париже (Франция). Об этом он сообщил в социальных сетях, сославшись на свои проблемы с почками.

«Всё кончено… Я надеялся до последнего, верил, несмотря на всё, что произошло.

Я получил такую большую поддержку и любовь от всех вас, что это дало мне силу, чтобы подняться после очередной проблемы, но, видимо, так должно было случиться…

Сегодня ночью, в пять утра, я проснулся из-за той же невыносимой боли, как и несколько дней назад. Ещё одна почечная колика. Прошло пять часов, а боль всё ещё не проходит. Мне удалось победить судьбу однажды после той травмы в 2016-м, но, к сожалению, в этот раз, похоже, победила она.

У меня нет слов, мне очень жаль. Выйду ли я на стадион сегодня вечером? Да, но я действительно не знаю, как смогу прыгать в таком состоянии...» — написал Тамбери в социальных сетях.

Квалификация ОИ-2024 в прыжках в высоту прошла 7 августа. Тамбери показал в ней шестой результат. Финал данных соревнований состоится сегодня, 10 августа.