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Датские гандболистки стали бронзовыми призёрами Олимпийских игр — 2024 в Париже

Датские гандболистки стали бронзовыми призёрами Олимпийских игр — 2024 в Париже
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Женская сборная Дании по гандболу завоевала бронзовые медали Олимпийских игр – 2024 в Париже (Франция).

В матче за третье место в олимпийском турнире датчанки со счётом 30:25 (15:13, 15:12) обыграли команду Швеции.

Олимпийские игры (ж) . За 3-е место
10 августа 2024, суббота. 10:50 МСК
Дания
Окончен
30 : 25
Швеция

Гандбол. Олимпийские игры – 2024, Париж. Женщины. Матч за третье место:

Дания – Швеция – 30:25 (15:13, 15:12).

Нельзя не отметить, что шведские гандболистки проигрывают олимпийскую бронзу на вторых Играх подряд. На Олимпиаде-2020 в Токио (Япония) они уступили сборной Норвегии со счётом 19:36. А в финале Токио сборная Франции со счётом 30:25 обыграла команду Олимпийского комитета России (ОКР), которая в этом году на Игры допущена не была.

В финале Париже сразятся команды Норвегии и Франции. Он начнётся в 16:00 мск.

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