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Женская сборная Нидерландов по водному поло стала бронзовым призёром Олимпиады-2024

Женская сборная Нидерландов по водному поло стала бронзовым призёром Олимпиады-2024
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В субботу, 10 августа, на Олимпийских играх 2024 года в Париже проходит заключительный соревновательный день в турнире по водному поло среди женщин. Нидерландские ватерполистки стали обладательницами бронзовых медалей Игр-2024.

Олимпиада 2024. Водное поло
Женщины. За 3-е место. Нидерланды — США
10 августа 2024, суббота. 11:35 МСК
Нидерланды
Окончено
11:10
США

В матче за третье место на олимпийском турнире женская сборная Нидерландов обыграла действующих чемпионок мира команду США со счётом 11:10. Это вторая медаль спортсменок из Нидерландов в истории Олимпийских игр. В 2008 году они стали чемпионками Игр в Пекине. Американские ватерполистки становились чемпионками на трёх предыдущих Олимпиадах подряд.

Сегодня, 10 августа, в финальном матче олимпийских соревнований по водному поло среди женщин встретятся команды Австралии и Испании.

Таблица медального зачёта ОИ-2024
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