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Легендарный марафонец Кипчоге заявил, что больше не будет участвовать в Олимпийских играх

Легендарный марафонец Кипчоге заявил, что больше не будет участвовать в Олимпийских играх
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Двукратный олимпийский чемпион (2016, 2020) в марафоне 39-летний кениец Элиуд Кипчоге сообщил, что Игры-2024 в Париже стали для него последними в карьере.

«Это трудное время для меня и мой худший марафон. Я никогда не снимался с марафона на дистанции. Но такова жизнь. Как боксёр, я был в нокдауне, я побеждал, я был вторым, восьмым, 10–м, пятым, а теперь я не финишировал. Такова жизнь. На Играх-2028 в Лос-Анджелесе вы увидите меня в другой роли, возможно, это придаст людям мотивации, но я не буду больше бегать на Олимпиадах.

Я не знаю, что дальше. Мне нужно вернуться домой, сесть и попытаться осмыслить свой 21-летний опыт бега на высоком уровне. Мне нужно развиваться и проявлять себя в других вещах», — приводит слова марафонца пресс-служба МОК.

Элиуд Кипчоге стартовал в Париже, однако сошёл с забега на 35-м километре.

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