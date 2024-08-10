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Байдарочник Досталь завоевал золото ОИ-2024 на дистанции 1000 м, белорус Кравец стал 4-м

Байдарочник Досталь завоевал золото ОИ-2024 на дистанции 1000 м, белорус Кравец стал 4-м
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Неоднократный призёр Олимпиад, четырёхкратный чемпион мира чешский спортсмен Йозеф Досталь завоевал золото Олимпийских игр – 2024 в гребле на байдарке-одиночке на 1000 м. В финале соревнований он преодолел дистанцию за 3.24,07. Вторым финишировал серебряный призёр Токио-2020 на данной дистанции венгр Адам Варга. Тройку призёров замкнул ещё один представитель Венгрии – чемпион Токио-2020 Балинт Копас.

Стоит отметить, что четвёртым в финале стал представитель Беларуси Владислав Кравец, выступающий в Париже в нейтральном статусе. Его результат составил 3.28,10.

Олимпиада 2024. Гребля на байдарках и каноэ
Мужчины. Байдарка-одиночка. 1000 м. Финал А
10 августа 2024, суббота. 14:20 МСК
Окончено
1
Йозеф Досталь
Чехия
3:24.07
2
Адам Варга
Венгрия
3:24.76
3
Балинт Копас
Венгрия
3:25.68

Гребля на байдарках и каноэ. Олимпийский игры – 2024, Париж. K-1 1000 м. Мужчины. Финал:

1. Йозеф Досталь (Чехия) — 3.24,07.
2. Адам Варга (Венгрия) — 3.24,76.
3. Балинт Копас (Венгрия) — 3.25,68.

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