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Белорусский тяжелоатлет Тихонцов завоевал бронзу на Олимпийских играх в Париже

Белорусский тяжелоатлет Тихонцов завоевал бронзу на Олимпийских играх в Париже
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В Париже (Франция) завершились соревнования по тяжёлой атлетике у мужчин в весовой категории до 102 кг в рамках Олимпийских игр – 2024 в Париже (Франция). Их победителем стал чемпион мира 2023 года представитель Китая Лю Хуаньхуа. Серебро завоевал чемпион Токио-2020 (в весовой категории до 109 кг) Акбар Джураев из Узбекистана. Тройку призёров замкнул чемпион мира 2019 года, двукратный чемпион Европы белорус Евгений Тихонцов, выступающий в нейтральном статусе.

Олимпиада 2024. Тяжёлая атлетика
Мужчины. До 102 кг
10 августа 2024, суббота. 12:30 МСК
Окончено
1
Лю Хуаньхуа
Китай
406
2
Акбар Джураев
Узбекистан
404
3
Евгений Тихонцов
Беларусь
402

Тяжёлая атлетика. Олимпийские игры – 2024, Париж. Мужчины. Весовая категория до 102 кг. Финал:

1. Лю Хуаньхуа (Китай) — 406 (186 в рывке + 220 кг в толчке).
2. Акбар Джураев (Узбекистан) — 404 (185 кг + 219 кг).
3. Евгений Тихонцов (Беларусь) — 402 (183 кг + 219 кг).

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