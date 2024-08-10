Белорусский тяжелоатлет Тихонцов завоевал бронзу на Олимпийских играх в Париже

В Париже (Франция) завершились соревнования по тяжёлой атлетике у мужчин в весовой категории до 102 кг в рамках Олимпийских игр – 2024 в Париже (Франция). Их победителем стал чемпион мира 2023 года представитель Китая Лю Хуаньхуа. Серебро завоевал чемпион Токио-2020 (в весовой категории до 109 кг) Акбар Джураев из Узбекистана. Тройку призёров замкнул чемпион мира 2019 года, двукратный чемпион Европы белорус Евгений Тихонцов, выступающий в нейтральном статусе.

Тяжёлая атлетика. Олимпийские игры – 2024, Париж. Мужчины. Весовая категория до 102 кг. Финал:

1. Лю Хуаньхуа (Китай) — 406 (186 в рывке + 220 кг в толчке).

2. Акбар Джураев (Узбекистан) — 404 (185 кг + 219 кг).

3. Евгений Тихонцов (Беларусь) — 402 (183 кг + 219 кг).