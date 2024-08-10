Новозеландская байдарочница Лиза Кэррингтон стала восьмикратной чемпионкой ОИ

Многократная чемпионка мира новозеландская спортсменка Лиза Кэррингтон завоевала золотую медаль Олимпиады-2024 в гребле на байдарке-одиночке на дистанции 500 м. Для Кэррингтон это восьмое олимпийское золото в карьере. Впервые она выступила на Играх в 2012 году.

В финале Парижа Кэррингтон преодолела 500 м за 1.47,36, что является новым олимпийским рекордом. Второй финишировала представительница Венгрии Тамара Чипеш. Тройку призёров замкнула датчанка Эмма Остранн Йёргенсен.

Гребля на байдарках и каноэ. Олимпийские игры – 2024, Париж. Женщины. Категория K-1 500 м. Финал:

1. Лиза Кэррингтон (Новая Зеландия) — 1.47,36.

2. Тамара Чипеш (Венгрия) — 1.48,44.

3. Эмма Остранн Йёргенсен (Дания) — 1.49,76.