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Новозеландская байдарочница Лиза Кэррингтон стала восьмикратной чемпионкой ОИ

Новозеландская байдарочница Лиза Кэррингтон стала восьмикратной чемпионкой ОИ
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Многократная чемпионка мира новозеландская спортсменка Лиза Кэррингтон завоевала золотую медаль Олимпиады-2024 в гребле на байдарке-одиночке на дистанции 500 м. Для Кэррингтон это восьмое олимпийское золото в карьере. Впервые она выступила на Играх в 2012 году.

В финале Парижа Кэррингтон преодолела 500 м за 1.47,36, что является новым олимпийским рекордом. Второй финишировала представительница Венгрии Тамара Чипеш. Тройку призёров замкнула датчанка Эмма Остранн Йёргенсен.

Олимпиада 2024. Гребля на байдарках и каноэ
Женщины. Байдарка-одиночка. 500 м. Финал A
10 августа 2024, суббота. 14:00 МСК
Окончено
1
Новая Зеландия
1:47.36
2
Венгрия
1:48.44
3
Дания
1:49.76

Гребля на байдарках и каноэ. Олимпийские игры – 2024, Париж. Женщины. Категория K-1 500 м. Финал:

1. Лиза Кэррингтон (Новая Зеландия) — 1.47,36.
2. Тамара Чипеш (Венгрия) — 1.48,44.
3. Эмма Остранн Йёргенсен (Дания) — 1.49,76.

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