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Кэти Венсан с мировым рекордом победила на ОИ-2024 в каноэ-одиночке на 200 метров

Кэти Венсан с мировым рекордом победила на ОИ-2024 в каноэ-одиночке на 200 метров
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Канадская спортсменка Кэти Венсан завоевала золотую медаль Олимпийских игр — 2024 в гребле на каноэ-одиночке на дистанции 200 метров.

В финале А Венсан преодолела 200 м за 44,12, что является новым мировым рекордом. Второй финишировала представительница США Невин Харрисон. Тройку призёров замкнула кубинка Ярислейдис Сирило Дюбойс.

Стоит отметить, что пятое место в финальном заплыве заняла представительница Беларуси Юлия Трушкина, выступающая в Париже в нейтральном статусе. Она показала время 44,83 секунды.

Олимпиада 2024. Гребля на байдарках и каноэ
Женщины. Каноэ-одиночка. 200 м. Финал A
10 августа 2024, суббота. 14:50 МСК
Окончено
1
Кэти Венсан
Канада
44.12
2
Невин Харрисон
США
44.13
3
Ярислейдис Сирило Дюбойс
Куба
44.36

Олимпийские игры – 2024. Гребля на байдарках и каноэ. Женщины. K-1 200 м. Финал:

1. Кэти Венсан (Канада) — 44,12 секунды.
2. Невин Харрисон (США) — 44,13.
3. Эмма Остранн Йёргенсен (Дания) —44,36.

Таблица медального зачёта ОИ-2024
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