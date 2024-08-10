Тренер Лайлза заявил, что американец выиграл бронзу ОИ с температурой в почти 39 градусов

Лэнс Брауман, тренер американского спринтера Ноа Лайлза, сообщил о высокой температуре его подопечного во время финального забега на 200 м в рамках Олимпиады-2024.

«Его соперники отлично выступили, но завоевать бронзовую медаль, пробежав за 19,7 с температурой около 39 градусов, не так уж плохо. Трудно заменить золотую медаль на дистанции 100 м на Олимпийских играх… но эта медаль, наверное, была самой важной. По словам Ноа, он получил наибольшее удовлетворение именно от бронзы. То, что ему пришлось сделать, чтобы завоевать эту медаль, будет трудно забыть. Люди будут говорить всё, что захотят, и это нормально, но Лайлз был болен», — приводит слова Браумана ESPN со ссылкой на AP.

Чемпионом Игр-2024 в беге на 200 м стал спринтер из Ботсваны Летсиль Тебого, вторым финишировал американец Кеннет Беднарек.

Во вторник, 6 августа, Лайлз сделал тест на коронавирус, который оказался положительным.