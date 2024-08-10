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Китай вернул себе лидерство в медальном зачёте Олимпиады-2024, превзойдя США по золоту

Китай вернул себе лидерство в медальном зачёте Олимпиады-2024, превзойдя США по золоту
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Сборная Китая (на момент написания новости) превзошла команду США по количеству золотых наград в медальном зачёте Олимпийских игр – 2024.

На 16:00 10 августа в активе Китая – 34 золота, у США – 33.

Медальный зачёт Олимпиады-2024

По итогам соревновательного дня 9 августа США и Китай, бо́льшую часть Игр соперничающие за звание лидеров зачёта, сравнялись по числу золотых медалей. Однако сегодня, 10 августа, Китай получил ещё одну медаль высшего достоинства.

Чемпион мира 2023 года китайский тяжелоатлет Лю Хуаньхуа выиграл Олимпиаду-2024 в весовой категории до 102 кг.

Тяжёлая атлетика. Олимпийские игры – 2024, Париж. Мужчины. Весовая категория до 102 кг. Финал:

1. Лю Хуаньхуа (Китай) — 406 кг (186 кг в рывке + 220 кг в толчке).
2. Акбар Джураев (Узбекистан) — 404 кг (185 кг + 219 кг).
3. Евгений Тихонцов (Беларусь) — 402 кг (183 кг + 219 кг).

Отметим, что завтра, 11 августа, пройдёт последний соревновательный день Олимпиады-2024.

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