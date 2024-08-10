«Пляжницы» из Бразилии и Канады чуть не подрались в финале Олимпиады

В пятницу, 10 августа, состоялся финальный матч олимпийского турнира по пляжному волейболу среди женщин, в котором встречались бразильские спортсменки Ана Патрисия Силва Рамос/Эдуарда Сантос Лисбоа и дуэт из Канады Мелисса Хумана-Паредес и Брэнди Уилкерсон.

Во время третьего сета между волейболистками разгорелся конфликт по поводу розыгрыша одного из очков. Жаркие споры едва не переросли в потасовку, но диджей на стадионе для разрядки обстановки включил песню Джона Леннона Imagine.

Фото: Скриншот трансляции

Фото: Скриншот трансляции

Фото: Скриншот трансляции

Фото: Скриншот трансляции

Судья показал по жёлтой карточке представительницам Бразилии и Канады. Встреча была продолжена и закончилась победой южноамериканских спортсменок со счётом 2:1 (26:24, 12:21, 15:10).

В матче за третье место играли сборные Швейцарии и Австралии. Швейцарские волейболистки Таня Хюберли/Нина Бруннер одержали уверенную победу над дуэтом Мариафе Артачо дель Солар/Талика Клэнси (Австралия) со счётом 2:0 (21:17, 21:15).