Фото: румынская женщина-борец не смогла подняться после жёсткого приземления на шею на ОИ

Неприятным инцидентом завершился поединок по вольной борьбе в 1/8 финала Олимпийских игр – 2024 в Париже (Франция) в весовой категории до 76 кг. На ковре встречались американка Кеннеди Алексис Блейдс (победительница юниорского чемпионата мира — 2021) и представительница Румынии Каталина Аксенте (двукратный бронзовый призёр чемпионатов Европы).

При счёте 6:0 в свою пользу Блейдс провела бросок прогибом. Румынская спортсменка довольно жёстко приземлилась на шею и не могла встать самостоятельно. Бригада врачей вышла на ковёр, оказала ей помощь, зафиксировав шею, после чего унесла на носилках в подтрибунное помещение. Блейдс автоматически (11:0) стала победительницей и вышла в четвертьфинал ОИ.

Фото: кадр из трансляции TRT

Фото: кадр из трансляции TRT

На данный момент неизвестно, насколько серьёзно повреждение румынской спортсменки.