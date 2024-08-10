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«В столовой царит праздник». В оргкомитете Игр-2024 ответили на критику питания на ОИ

«В столовой царит праздник». В оргкомитете Игр-2024 ответили на критику питания на ОИ
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Руководитель оргкомитета Игр-2024 Грегуар Бешу отреагировал на критические высказывания многих спортсменов по качеству питания в Олимпийской деревне.

«Ежедневно подаются десятки тысяч блюд, поэтому обязательно будут те, которые могут не соответствовать ожиданиям спортсменов. Мы должны удовлетворить всех. У нас были международные диетологи со всех Национальных олимпийских комитетов, чтобы предложить как можно более широкий выбор меню. Мы видим, что в столовой царит праздник, у нас есть огромное количество положительных отзывов, у нас в наличии есть разнообразные продукты, способные удовлетворить различные гастрономические потребности», — приводит слова Бешу RMC Sport.

На Играх-2024 компания Sodexo, отвечающая за питание Олимпийской деревни, обслуживает 3300 сидячих мест и подаёт 40 000 блюд каждый день. Ведущими поварами было создано и отобрано 550 рецептов для удовлетворения потребностей 10 000 спортсменов, проживающих в Олимпийской деревне.

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