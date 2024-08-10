Китайские гимнастки впервые в истории выиграли золото Олимпиады в групповом многоборье

На Олимпийских играх — 2024 в Париже завершились соревнования по художественной гимнастике. Представительницы Китая с результатом 69,800 выиграли золото в групповом многоборье. Второе место заняли спортсменки из Израиля (68,850). Бронза — у спортсменок из Италии (68,100).

Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. Для улучшения программы и общей концепции Игр к 28 основным олимпийским видам спорта в качестве дополнительных были выбраны брейк-данс, спортивное скалолазание, скейтбординг и сёрфинг.

В этом году Россия не была допущена до Олимпийских игр в командных соревнованиях. В личных стартах в нейтральном статусе от России выступали 15 спортсменов.