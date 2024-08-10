Австралийка, которую высмеяли за нелепое выступление в брейк-дансе, ответила хейтерам

Австралийская спортсменка Рэйчел Ганн, выступление которой высмеяли на соревнованиях по брейкингу на Олимпийских играх — 2024 в Париже, ответила всем недоброжелателям.

«Все мои движения оригинальны. Творчество действительно важно для меня. Я выхожу и показываю своё мастерство. Иногда это привлекает судей, а иногда – нет. Делаю своё дело, и это представляет искусство. Вот в чём суть.

Хотела приехать сюда и сделать что-то новое, необычное и творческое — в этом моя сила, моя креативность. Никогда не собиралась превзойти этих девушек в том, что у них получается лучше всего, в динамике и мощных движениях, поэтому хотела двигаться по-другому, быть артистичной и креативной, потому что много ли у вас шансов в жизни сделать это на международной сцене? Всегда была аутсайдером и хотела оставить свой след другим способом», — приводит слова Ганн The Guardian.

Ганн — 36-летняя преподавательница университета, имеющая докторскую степень в области культурологии. На Олимпиаде в Париже австралийка не смогла сравниться со своими международными соперницами, не набрав ни одного очка ни в одном из трёх поединков. Но её выступление стало популярной в интернете из-за движений, не свойственных брейк-дансу.