Китаец Юань Цао выиграл золото Олимпиады-2024 в прыжках в воду с 10-метровой вышки

На Олимпийских играх — 2024 в Париже завершились соревнования среди мужчин по прыжкам в воду с 10-метровой вышки. Представитель Китая Юань Цао с результатом 547,50 выиграл золото Игр. Второе место занял спортсмен из Японии Рикуто Тамаи (507,65). Бронза — у британца Ноа Уильямса (497,35).

Отметим, спортсмены из Китая единолично лидируют в медальном зачёте. На счету китайских спортсменов 86 медалей, 36 из которых — золотые.

Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. Для улучшения программы и общей концепции Игр к 28 основным олимпийским видам спорта в качестве дополнительных были выбраны брейк-данс, спортивное скалолазание, скейтбординг и сёрфинг.