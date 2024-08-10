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Китаец Юань Цао выиграл золото Олимпиады-2024 в прыжках в воду с 10-метровой вышки

Китаец Юань Цао выиграл золото Олимпиады-2024 в прыжках в воду с 10-метровой вышки
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На Олимпийских играх — 2024 в Париже завершились соревнования среди мужчин по прыжкам в воду с 10-метровой вышки. Представитель Китая Юань Цао с результатом 547,50 выиграл золото Игр. Второе место занял спортсмен из Японии Рикуто Тамаи (507,65). Бронза — у британца Ноа Уильямса (497,35).

Олимпиада 2024. Прыжки в воду
Мужчины. Вышка 10 м. Финал
10 августа 2024, суббота. 16:00 МСК
Окончено
1
Юань Цао
Китай
547.50
2
Рикуто Тамаи
Япония
507.65
3
Ноа Уильямс
Великобритания
497.35

Отметим, спортсмены из Китая единолично лидируют в медальном зачёте. На счету китайских спортсменов 86 медалей, 36 из которых — золотые.

Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. Для улучшения программы и общей концепции Игр к 28 основным олимпийским видам спорта в качестве дополнительных были выбраны брейк-данс, спортивное скалолазание, скейтбординг и сёрфинг.

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Новости. Олимпиада 2024
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