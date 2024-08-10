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Норвегия — Франция — результат матча 10 августа 2024 года, счёт 29:21, гандбол, женщины, Олимпиада-2024

Норвежские гандболистки стали олимпийскими чемпионами Игр в Париже
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Женская сборная Норвегии по гандболу завоевала золотые медали Олимпийских игр – 2024 в Париже (Франция). В матче за первое место в олимпийском турнире норвежские гандболистки со счётом 29:21 (15:13, 15:8) обыграли команду Франции.

Олимпийские игры (ж) . Финал
10 августа 2024, суббота. 16:00 МСК
Норвегия
Окончен
29 : 21
Франция

Ранее бронзовыми призёрами Олимпиады в Париже стали датские гандболистки, которые в матче за третье место обвграли команду из Швеции со счётом 30:25 (15:13, 15:12).

Олимпиада в Париже продлится до 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. В соревнованиях приняли участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.

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