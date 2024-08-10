Женская сборная Испании по водному поло завоевала золото на Олимпиаде в Париже

В субботу, 10 августа, на Олимпийских играх 2024 года в Париже прошёл заключительный соревновательный день в турнире по водному поло среди женщин. Испанские ватерполистки стали обладательницами золотых медалей Игр-2024. В финальном матче они обыграли спортсменок из Австралии со счётом 11:9 (2:2, 1:0, 4:3, 4:4).

Ранее женская сборная Нидерландов по водному поло стала бронзовым призёром на Олимпиаде в Париже. В матче за третье место она обыграла команду из США со счётом 11:10.

Олимпиада в Париже продлится до 11 августа. Всего разыгрывается 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. В соревнованиях приняли участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.