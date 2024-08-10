Президент Беларуси Лукашенко поздравил Тихонцова с бронзой Олимпиады-2024

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил чемпиона мира 2019 года, двукратного чемпиона Европы тяжелоатлета Евгения Тихонцова с бронзой Олимпийских игр — 2024 в Париже.

«Тысячи болельщиков ждали этого успеха и верили в тебя. В борьбе с сильнейшими спортсменами мира ты продемонстрировал высокое мастерство, подкреплённое стальным характером, и поднялся на олимпийский пьедестал», — отметил президент Беларуси.

Тихонцов завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 102 кг. Победителем соревнований стал чемпион мира 2023 года представитель Китая Лю Хуаньхуа. Серебро завоевал чемпион Токио-2020 (в весовой категории до 109 кг) Акбар Джураев из Узбекистана.

Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.