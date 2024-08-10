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Китай впервые выиграл все восемь золотых медалей в прыжках в воду на ОИ-2024

Китай впервые выиграл все восемь золотых медалей в прыжках в воду на ОИ-2024
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Спортсмены из Китая впервые выиграли все восемь золотых медалей в прыжках в воду на Олимпийских играх — 2024 в Париже.

Олимпийскими чемпионками в синхронных прыжках с трамплина (3 м) стали китайские спортсменки Чэнь Ивэнь и Чан Яни, набрав 337,68 балла. Среди мужчин победили Ван Цзунюань и Лонг Даои в синхронных прыжках в воду с трёхметрового трамплина среди мужчин. Они набрали 446,10 балла.

Пара Чэнь Юйси и Цюань Хунчань завоевала золотые медали в женских синхронных прыжках в воду с 10-метровой вышки. Представительницам Поднебесной удалось получить от судей 359,10 балла. Среди мужчин Лянь Цзюньцзе и Хао Ян стали олимпийскими чемпионами в соревнованиях по прыжкам в воду с 10 метров, набрав по сумме трёх попыток 490,35 балла.

В личном первенстве среди женщин в прыжках с трамплина с 10 м выиграла Хунчань Цюань с результатом 425,60 балла. Среди мужчин в этой дисциплине Юань Цао с результатом 547,50 выиграл золото.

В прыжках с трамплина 3 м среди мужчин чемпионом стал Сийи Се, набрав 543,60 балла. Среди женщин в этой дисциплине Чэнь Ивэнь завоевала золотую медаль с результатом 376,00 балла.

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