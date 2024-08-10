Спортсменки из Китая выиграли золото ОИ-2024 в командном разряде по настольному теннису

На Олимпийских играх — 2024 в Париже завершились соревнования в женском командном разряде по настольному теннису. В матче за золото представительницы Китая уверенно обыграли спортсменок из Японии. Встреча завершилась со счётом 3:0. Бронзовые медали Игр завоевали теннисистки из Южной Кореи.

Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. Всего разыгрывается 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. Для улучшения программы и общей концепции Игр к 28 основным олимпийским видам спорта в качестве дополнительных были выбраны брейк-данс, спортивное скалолазание, скейтбординг и сёрфинг.

В этом году Россия не была допущена до Олимпийских игр в командных соревнованиях. В личных стартах в нейтральном статусе от России выступали 15 спортсменов.