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Спортсменки из Китая выиграли золото ОИ-2024 в командном разряде по настольному теннису

Спортсменки из Китая выиграли золото ОИ-2024 в командном разряде по настольному теннису
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На Олимпийских играх — 2024 в Париже завершились соревнования в женском командном разряде по настольному теннису. В матче за золото представительницы Китая уверенно обыграли спортсменок из Японии. Встреча завершилась со счётом 3:0. Бронзовые медали Игр завоевали теннисистки из Южной Кореи.

Олимпиада 2024. Настольный теннис
Женщины. Командный разряд. Финал. Китай — Япония
10 августа 2024, суббота. 16:00 МСК
Окончено
1
Китай
3:0
2
Япония
0:3

Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. Всего разыгрывается 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. Для улучшения программы и общей концепции Игр к 28 основным олимпийским видам спорта в качестве дополнительных были выбраны брейк-данс, спортивное скалолазание, скейтбординг и сёрфинг.

В этом году Россия не была допущена до Олимпийских игр в командных соревнованиях. В личных стартах в нейтральном статусе от России выступали 15 спортсменов.

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