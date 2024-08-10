Винер высказалась о победе Китая в групповом многоборье на ОИ-2024 с российским тренером

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер высказалась о победе Китая в групповом многоборье по художественной гимнастике на Олимпийских играх — 2024 в Париже с Анастасией Близнюк, которая выступила в роли тренера сборной Китая.

«Сегодня закончился последний день Олимпийских игр. На этих соревнованиях Россия снова доказала, что впереди планеты всей. В каком смысле? В Германии девочка с фамилией Варфоломеев выиграла первое место и стала олимпийской чемпионкой. В групповых упражнениях китайская команда с тренером Анастасией Близнюк, трёхкратной участницей Олимпийских игр, с двумя золотыми медалями и серебряной стала чемпионом Олимпийских игр впервые в истории. Там, где прилагает руку Россия, всегда победа, была, есть и будет.

Поздравляем нашу любимую Настю с такой победой и поздравляем команду Китая, которая вызвала, и попала в точку, Настю Близнюк, которая не имела опыта тренера, но её опыт трёх Олимпийских игр дал ей возможность подготовить вместе с тренером Китая такую команду, которая стала олимпийскими чемпионами, обойдя Болгарию, Италию, Испанию, Украину и другие страны», — сказала Винер на видео в социальной сети.

На Олимпиаде в Париже представительницы Китая с результатом 69,800 выиграли золото в групповом многоборье. Второе место заняли спортсменки из Израиля (68,850). Бронза — у спортсменок из Италии (68,100). В этом году Россия не была допущена до Олимпийских игр в командных соревнованиях. В личных стартах в нейтральном статусе от России выступали 15 спортсменов.