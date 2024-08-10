Спортсмены из России и Беларуси допущены до участия в церемонии закрытия Олимпиады-2024

Спортсмены из России и Беларуси допущены до участия в церемонии закрытия Олимпийских игр — 2024 в Париже.

«Решение исполкома МОК было принято на основании того, что на церемонию закрытия выходят не команды, а все спортсмены вместе в рамках общих правил поведения», — приводит слова представителя пресс-службы МОК «Матч ТВ».

В активе российских спортсменов, которые выступали на Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе, одна медаль — серебро в парном разряде у теннисисток Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер.

Церемония закрытия Олимпийских игр — 2024 состоится завтра, 11 августа. Всего на Играх разыгрывается 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. Для улучшения программы и общей концепции Игр к 28 основным олимпийским видам спорта в качестве дополнительных были выбраны брейк-данс, спортивное скалолазание, скейтбординг и сёрфинг.