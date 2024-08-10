Норвежская тяжелоатлетка Коанда выиграла золото в весе до 81 кг с олимпийским рекордом

Норвежская тяжелоатлетка Сольфрид Коанда выиграла золотую медаль в весе до 81 кг на Олимпийских играх — 2024 в Париже с рекордом соревнований 275 кг. Второе место заняла спортсменка из Египта Сара Ахмед (268 кг). Тройку лидеров замкнула представительница Эквадора Нейси Дахомес (267 кг).
Ранее болгарский тяжелоатлет Карлос Май Насар с мировым рекордом победил на Олимпиаде в Париже в весовой категории до 89 кг.
Олимпиада в Париже продлится до 11 августа. Всего разыгрывается 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. В соревнованиях приняли участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.
- 10 августа 2024
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