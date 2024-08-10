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Норвежская тяжелоатлетка Коанда выиграла золото в весе до 81 кг с олимпийским рекордом

Норвежская тяжелоатлетка Коанда выиграла золото в весе до 81 кг с олимпийским рекордом
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Норвежская тяжелоатлетка Сольфрид Коанда выиграла золотую медаль в весе до 81 кг на Олимпийских играх — 2024 в Париже с рекордом соревнований 275 кг. Второе место заняла спортсменка из Египта Сара Ахмед (268 кг). Тройку лидеров замкнула представительница Эквадора Нейси Дахомес (267 кг).

Олимпиада 2024. Тяжёлая атлетика
Женщины. До 81 кг
10 августа 2024, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Сольфрид Коанда
Норвегия
275 OR
2
Сара Ахмед
Египет
268
3
Нейси Дахомес
Эквадор
267

Ранее болгарский тяжелоатлет Карлос Май Насар с мировым рекордом победил на Олимпиаде в Париже в весовой категории до 89 кг.

Олимпиада в Париже продлится до 11 августа. Всего разыгрывается 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. В соревнованиях приняли участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.

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