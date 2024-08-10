Губерниев иронично высказался о допуске россиян до участия в церемонии закрытия Олимпиады

Спортивный комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев высказался о допуске спортсменов из России и Беларуси до участия в церемонии закрытия Олимпийских игр — 2024 в Париже.

«Тем временем издевательства над нашими спортсменами в Париже продолжались… Пустили на закрытие, вот негодяи…» — написал Губерниев на своей странице в социальных сетях.

В активе российских спортсменов, которые выступали на Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе, одна медаль — серебро в парном разряде у теннисисток Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер.

Церемония закрытия Олимпийских игр — 2024 состоится завтра, 11 августа. Всего на Играх разыгрывается 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.