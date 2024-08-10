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Египтянин Ахмед Эль-Генди стал первым в фехтовании в современном пятиборье

Египтянин Ахмед Эль-Генди стал первым в фехтовании в современном пятиборье
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На Олимпийских играх — 2024 в Париже завершились соревнования по фехтованию в современном пятиборье. Первое место занял египтянин Ахмед Эль-Генди. Его результат — 245. Второе место занял представитель Южной Кореи Вун-Тэ Чун (241). На третьей строчке расположился Павел Швецов из Латвии (240).

Олимпиада 2024. Современное пятиборье
Мужчины. Фехтование. Бонусный раунд. Финал
10 августа 2024, суббота. 19:10 МСК
Окончено
1
Ахмед Эль-Генди
Египет
245
2
Вун-Тэ Чун
Южная Корея
241
3
Павел Швецов
Латвия
240

Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. Всего разыгрывается 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.

В этом году Россия и Беларусь не были допущены до Олимпийских игр в командных соревнованиях. В личных стартах в нейтральном статусе от России выступали 15 спортсменов. Допущенным россиянам было строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной.

Отметим, спортсмены из России и Беларуси допущены до участия в церемонии закрытия Олимпиады-2024.

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Новости. Олимпиада 2024
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