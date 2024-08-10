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Швейцарец Далленбах показал первый результат в плавании в современном пятиборье на ОИ

Швейцарец Далленбах показал первый результат в плавании в современном пятиборье на ОИ
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На Олимпийских играх — 2024 в Париже завершились соревнования по плаванию в современном пятиборье. Первый результат показал швейцарец Александре Далленбах (315). Второе место занял представитель Великобритании Джозеф Чунг (315). На третьем месте расположился Чаба Бохм из Венгрии (313).

Олимпиада 2024. Современное пятиборье
Мужчины. Плавание. Финал
10 августа 2024, суббота. 19:40 МСК
Окончено
1
Александре Далленбах
Швейцария
315
2
Джозеф Чунг
Великобритания
315
3
Чаба Бохм
Венгрия
313

Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. Всего разыгрывается 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.

В этом году Россия и Беларусь не были допущены до Олимпийских игр в командных соревнованиях. В личных стартах в нейтральном статусе от России выступали 15 спортсменов. Допущенным россиянам было строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной.

Отметим, спортсмены из России и Беларуси допущены до участия в церемонии закрытия Олимпиады-2024.

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