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СAS удовлетворил заявление Румынии пересмотреть медали на ОИ, оставив США без бронзы

СAS удовлетворил заявление Румынии пересмотреть медали на ОИ, оставив США без бронзы
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Спортивный арбитражный суд (СAS) частично удовлетворил заявление, которое было подано Национальным олимпийским комитетом (НОК) Румынии по пересмотру результатов соревнований по спортивной гимнастике в вольных упражнениях на Олимпийских играх в Париже. Об этом сообщается на официальном сайте СAS.

Арбитражная комиссия вынесла решение, согласно которому заявление, поданное НОК Румынии и гимнасткой Ану Барбосу, частично удовлетворено. А запрос американской гимнастки Джордан Чайлз был подан после истечения минутного срока и признан недействительным. Первоначальная оценка Чайлз (13.666) должна быть восстановлена, а Международная федерация гимнастики должна пересмотреть рейтинг финала женских вольных упражнений в соответствии с решением СAS.

Напомним, во время соревнований по спортивной гимнастике произошёл неприятный инцидент. Судьи пересмотрели оценку американки Джордан Чайлз по вольным упражнениям и выставили балл выше, что позволило ей подняться с пятого места на третье и сдвинуть румынку Ану Барбосу с пьедестала почёта, забрав у неё бронзу.

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