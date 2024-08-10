СAS удовлетворил заявление Румынии пересмотреть медали на ОИ, оставив США без бронзы

Спортивный арбитражный суд (СAS) частично удовлетворил заявление, которое было подано Национальным олимпийским комитетом (НОК) Румынии по пересмотру результатов соревнований по спортивной гимнастике в вольных упражнениях на Олимпийских играх в Париже. Об этом сообщается на официальном сайте СAS.

Арбитражная комиссия вынесла решение, согласно которому заявление, поданное НОК Румынии и гимнасткой Ану Барбосу, частично удовлетворено. А запрос американской гимнастки Джордан Чайлз был подан после истечения минутного срока и признан недействительным. Первоначальная оценка Чайлз (13.666) должна быть восстановлена, а Международная федерация гимнастики должна пересмотреть рейтинг финала женских вольных упражнений в соответствии с решением СAS.

Напомним, во время соревнований по спортивной гимнастике произошёл неприятный инцидент. Судьи пересмотрели оценку американки Джордан Чайлз по вольным упражнениям и выставили балл выше, что позволило ей подняться с пятого места на третье и сдвинуть румынку Ану Барбосу с пьедестала почёта, забрав у неё бронзу.