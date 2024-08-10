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Американка Масе Расселл стала олимпийской чемпионкой в беге на 100 м с барьерами

Американка Масе Расселл стала олимпийской чемпионкой в беге на 100 м с барьерами
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Американка Масе Расселл выиграла золотую медаль в беге на 100 м с барьерами. Её результат — 12,33. Второе место заняла французская легкоатлетка Сирена Самба-Майела (12,34). Бронзовую медаль завоевала пуэрториканка Жасмин Камачо-Куинн, завершив дистанцию за 12,36.

Олимпиада 2024. Лёгкая атлетика
Женщины. 100 м с барьерами. Финал
10 августа 2024, суббота. 20:35 МСК
Окончено
1
Масе Расселл
США
12.33
2
Сирена Самба-Майела
Франция
12.34
3
Жасмин Камачо-Куинн
Пуэрто-Рико
12.36

Летние Олимпийские игры 2024 года проходят во Франции с 26 июля по 11 августа. В программе Олимпиады 2024 года представлено 32 вида спорта. Для улучшения программы и общей концепции Игр к 28 основным олимпийским видам спорта в качестве дополнительных были выбраны брейк-данс, спортивное скалолазание, скейтбординг и сёрфинг. Всего будет разыграно 329 комплектов медалей. На соревнования были заявлены 15 участников из России в качестве нейтральных спортсменов.

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