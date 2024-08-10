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Велогонщики из Португалии стали чемпионами Олимпиады-2024 в мэдисоне

Велогонщики из Португалии стали чемпионами Олимпиады-2024 в мэдисоне
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На Олимпийских играх — 2024 в Париже завершились соревнования по велоспорту в мэдисоне. Обладателями золотых медалей стали велогонщики из Португалии (55). Серебряную медаль завоевали представители Италии (47). Бронзовая медаль — у спортсменов из Дании (41).

Олимпиада 2024. Велоспорт
Трек. Мужчины. Мэдисон. Финал
10 августа 2024, суббота. 18:59 МСК
Окончено
1
Португалия
55
2
Италия
47
3
Дания
41

Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. Всего разыгрывается 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.

В этом году Россия и Беларусь не были допущены до Олимпийских игр в командных соревнованиях. В личных стартах в нейтральном статусе от России выступали 15 спортсменов. Допущенным россиянам было строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной.

Отметим, спортсмены из России и Беларуси допущены до участия в церемонии закрытия Олимпиады-2024.

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