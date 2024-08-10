Кениец Ваниони выиграл в финале на дистанции 800 м на Олимпиаде в Париже

Легкоатлет из Кении Эммануэль Ваниони выиграл в финале на дистанции 800 м на Олимпийских играх — 2024 в Париже с результатом 1.41,19. Второе место занял представитель Канады Марко Ароп (1.41,20), а третьим стал Джамель Седжати из Алжира (1.41,50).

Ранее эфиопский легкоатлет Тамират Тола стал олимпийским чемпионом 2024 года в марафоне. Он преодолел дистанцию в 42 км 195 м за 2:6.26, тем самым установив новый олимпийский рекорд.

Олимпиада в Париже продлится до 11 августа. Всего разыгрывается 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. В соревнованиях приняли участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.