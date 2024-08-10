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Кениец Ваниони выиграл в финале на дистанции 800 м на Олимпиаде в Париже

Кениец Ваниони выиграл в финале на дистанции 800 м на Олимпиаде в Париже
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Легкоатлет из Кении Эммануэль Ваниони выиграл в финале на дистанции 800 м на Олимпийских играх — 2024 в Париже с результатом 1.41,19. Второе место занял представитель Канады Марко Ароп (1.41,20), а третьим стал Джамель Седжати из Алжира (1.41,50).

Олимпиада 2024. Лёгкая атлетика
Мужчины. 800 м. Финал
10 августа 2024, суббота. 20:15 МСК
Окончено
1
Эммануэль Ваниони
Кения
1:41.19
2
Марко Ароп
Канада
1:41.20
3
Джамель Седжати
Алжир
1:41.50

Ранее эфиопский легкоатлет Тамират Тола стал олимпийским чемпионом 2024 года в марафоне. Он преодолел дистанцию в 42 км 195 м за 2:6.26, тем самым установив новый олимпийский рекорд.

Олимпиада в Париже продлится до 11 августа. Всего разыгрывается 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. В соревнованиях приняли участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.

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