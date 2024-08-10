Жамалов выиграл золото ОИ в категории до 74 кг, у двукратного чемпиона России — бронза

На Олимпийских играх — 2024 в Париже завершились соревнования по вольной борьбе в категории до 74 кг. Обладателем золотой медали стал представитель Узбекистана Разамбек Жамалов. Серебряную медаль завоевал представитель Японии Даити Такатани. Бронзовая медаль — у двукратного чемпиона России, выступающего за Албанию, Чермена Валиева.

Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. Всего разыгрывается 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.

В этом году Россия и Беларусь не были допущены до Олимпийских игр в командных соревнованиях. В личных стартах в нейтральном статусе от России выступали 15 спортсменов. Допущенным россиянам было строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной.

Отметим, спортсмены из России и Беларуси допущены до участия в церемонии закрытия Олимпиады-2024.