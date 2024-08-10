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Жамалов выиграл золото ОИ в категории до 74 кг, у двукратного чемпиона России — бронза

Жамалов выиграл золото ОИ в категории до 74 кг, у двукратного чемпиона России — бронза
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На Олимпийских играх — 2024 в Париже завершились соревнования по вольной борьбе в категории до 74 кг. Обладателем золотой медали стал представитель Узбекистана Разамбек Жамалов. Серебряную медаль завоевал представитель Японии Даити Такатани. Бронзовая медаль — у двукратного чемпиона России, выступающего за Албанию, Чермена Валиева.

Олимпиада 2024. Вольная борьба
Мужчины. До 74 кг. Финал
10 августа 2024, суббота. 20:55 МСК
Окончено
1
Разамбек Жамалов
Узбекистан
2
Даити Такатани
Япония

Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. Всего разыгрывается 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.

В этом году Россия и Беларусь не были допущены до Олимпийских игр в командных соревнованиях. В личных стартах в нейтральном статусе от России выступали 15 спортсменов. Допущенным россиянам было строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной.

Отметим, спортсмены из России и Беларуси допущены до участия в церемонии закрытия Олимпиады-2024.

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Новости. Олимпиада 2024
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