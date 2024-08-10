Египтянин Ахмед Эль-Генди стал олимпийским чемпионом в современном пятиборье на Играх-2024
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Египтянин Ахмед Эль-Генди стал олимпийским чемпионом в современном пятиборье на Играх 2024 года в Париже. Его результат — 1555. Второе место в соревновании занял японец Тайсю Сато (1542). На третьей строчке расположился итальянец Джорджо Малан (1536).
Олимпиада 2024. Современное пятиборье
Мужчины. Бег + стрельба. Финал
10 августа 2024, суббота. 20:10 МСК
Окончено
1
Ахмед Эль-Генди
Египет
1555
2
Тайсю Сато
Япония
1542
3
Джорджо Малан
Италия
1536
Летние Олимпийские игры 2024 года проходят во Франции с 26 июля по 11 августа. В программе Олимпиады 2024 года представлено 32 вида спорта. Для улучшения программы и общей концепции Игр к 28 основным олимпийским видам спорта в качестве дополнительных были выбраны: брейк-данс, спортивное скалолазание, скейтбординг и сёрфинг. Всего будет разыграно 329 комплектов медалей. На соревнования были заявлены 15 участников из России в качестве нейтральных спортсменов.
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