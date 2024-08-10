Египтянин Ахмед Эль-Генди стал олимпийским чемпионом в современном пятиборье на Играх 2024 года в Париже. Его результат — 1555. Второе место в соревновании занял японец Тайсю Сато (1542). На третьей строчке расположился итальянец Джорджо Малан (1536).

Летние Олимпийские игры 2024 года проходят во Франции с 26 июля по 11 августа. В программе Олимпиады 2024 года представлено 32 вида спорта. Для улучшения программы и общей концепции Игр к 28 основным олимпийским видам спорта в качестве дополнительных были выбраны: брейк-данс, спортивное скалолазание, скейтбординг и сёрфинг. Всего будет разыграно 329 комплектов медалей. На соревнования были заявлены 15 участников из России в качестве нейтральных спортсменов.