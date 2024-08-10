Чемпион Токио Тамбери не смог взять высоту 2.27 в финале на ОИ-2024

Чемпион Олимпиады-2020 в Токио, чемпион мира 2023 года итальянский легкоатлет Джанмарко Тамбери не смог взять высоту 2.27 м, оставшись без шанса на медаль на Олимпийских играх — 2024 в Париже. Высота, которую удалось покорить итальянцу — 2.22 м.

Ранее Тамбери заявил о проблемах с почками и поставил под вопрос своё участие в финале, но всё равно принял участие в соревновании.

Олимпиада в Париже продлится до 11 августа. Всего разыгрывается 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. В соревнованиях приняли участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.