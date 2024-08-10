Чемпион Токио Ингебригсен выиграл золото в финале на дистанции 5000 м на ОИ-2024

Олимпийский чемпион 2020 года, двукратный чемпион мира норвежский легкоатлет Якоб Ингебригтсен выиграл золото в финале на дистанции 5000 м на Олимпийских играх — 2024 в Париже с результатом 13.13,66. Вторым стал представитель Кении Рональд Квемои (13.15,04). Тройку лидеров замкнул американец Гранд Фишер (13.15,13).
Ранее легкоатлет из Кении Эммануэль Ваниони выиграл в финале на дистанции 800 м с результатом 1.41,19.
Олимпиада в Париже продлится до 11 августа. Всего разыгрывается 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. В соревнованиях приняли участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.
- 10 августа 2024
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