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Чемпион Токио Ингебригсен выиграл золото в финале на дистанции 5000 м на ОИ-2024

Чемпион Токио Ингебригсен выиграл золото в финале на дистанции 5000 м на ОИ-2024
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Олимпийский чемпион 2020 года, двукратный чемпион мира норвежский легкоатлет Якоб Ингебригтсен выиграл золото в финале на дистанции 5000 м на Олимпийских играх — 2024 в Париже с результатом 13.13,66. Вторым стал представитель Кении Рональд Квемои (13.15,04). Тройку лидеров замкнул американец Гранд Фишер (13.15,13).

Олимпиада 2024. Лёгкая атлетика
Мужчины. 5000 м. Финал
10 августа 2024, суббота. 20:50 МСК
Окончено
1
Якоб Ингебригтсен
Норвегия
13:13.66
2
Рональд Квемои
Кения
13:15.04
3
Грант Фишер
США
13:15.13

Ранее легкоатлет из Кении Эммануэль Ваниони выиграл в финале на дистанции 800 м с результатом 1.41,19.

Олимпиада в Париже продлится до 11 августа. Всего разыгрывается 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. В соревнованиях приняли участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.

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