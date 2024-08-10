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Кенийская легкоатлетка Кипьергон выиграла на дистанции 1500 м с олимпийским рекордом

Кенийская легкоатлетка Кипьергон выиграла на дистанции 1500 м с олимпийским рекордом
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Кенийская легкоатлетка Фаит Чепнгетич Кипьегон выиграла в финале на дистанции 1500 м на Олимпийских играх — 2024 в Париже с результатом 3:51.29, установив новый рекорд Игр.

Олимпиада 2024. Лёгкая атлетика
Женщины. 1500 м. Финал
10 августа 2024, суббота. 21:15 МСК
Окончено
1
Фаит Чепнгетич Кипьегон
Кения
3:51.29 OR
2
Джессика Халл
Австралия
3:52.56
3
Джорджия Белл
Великобритания
3:52.61

Второе место заняла спортсменка из Австралии Джессика Халл (3:52.56), а тройку лидеров замкнула представительница Великобритании Джорджия Белл (3:52.61).

Ранее американка Масе Расселл выиграла золотую медаль в беге на 100 м с барьерами. Её результат — 12,33.

Олимпиада в Париже продлится до 11 августа. Всего разыгрывается 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. В соревнованиях приняли участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.

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