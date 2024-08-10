Кенийская легкоатлетка Кипьергон выиграла на дистанции 1500 м с олимпийским рекордом

Кенийская легкоатлетка Фаит Чепнгетич Кипьегон выиграла в финале на дистанции 1500 м на Олимпийских играх — 2024 в Париже с результатом 3:51.29, установив новый рекорд Игр.

Второе место заняла спортсменка из Австралии Джессика Халл (3:52.56), а тройку лидеров замкнула представительница Великобритании Джорджия Белл (3:52.61).

Ранее американка Масе Расселл выиграла золотую медаль в беге на 100 м с барьерами. Её результат — 12,33.

Олимпиада в Париже продлится до 11 августа. Всего разыгрывается 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. В соревнованиях приняли участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.