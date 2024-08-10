Австралийка Лидия Ко выиграла золото Олимпиады-2024 в соревнованиях по гольфу

На Олимпийских играх — 2024 в Париже завершились соревнования по гольфу среди женщин. Обладательницей золотой медали стала представительница Австралии Лидия Ко. Серебряную медаль завоевала Эстер Хензелайт из Германии. Бронзовая медаль — у китаянки Линь Сиюй.
Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. Всего разыгрывается 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.
В этом году Россия и Беларусь не были допущены до Олимпийских игр в командных соревнованиях. В личных стартах в нейтральном статусе от России выступали 15 спортсменов. Допущенным россиянам было строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной.
Отметим, спортсмены из России и Беларуси допущены до участия в церемонии закрытия Олимпиады-2024.
- 10 августа 2024
-
23:10
-
22:56
-
22:52
-
22:35
-
22:32
-
22:27
-
22:24
-
22:23
-
22:20
-
22:15
-
22:09
-
22:00
-
21:59
-
21:53
-
21:31
-
21:13
-
21:09
-
21:07
-
21:07
-
21:02
-
20:58
-
20:55
-
20:53
-
20:40
-
20:21
-
20:14
-
20:04
-
19:50
-
19:49
-
19:38
-
19:26
-
19:20
-
19:00
-
18:53
-
18:45