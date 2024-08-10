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Гено Петриашвили стал олимпийским чемпионом по вольной борьбе в категории до 125 кг

Гено Петриашвили стал олимпийским чемпионом по вольной борьбе в категории до 125 кг
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На Олимпийских играх — 2024 в Париже завершились соревнования по вольной борьбе в категории до 125 кг. Обладателем золотой медали стал представитель Грузии Гено Петриашвили. Серебряную медаль завоевал представитель Ирана Амир Заре. Бронзовую медаль разделили Георгий Мешвилдишвили из Азербайджана и турок Таха Акгюль.

Олимпиада 2024. Вольная борьба
Мужчины. До 125 кг. Финал
10 августа 2024, суббота. 21:30 МСК
Окончено
1
Гено Петриашвили
Грузия
2
Амир Заре
Иран
3
Георгий Мешвилдишвили
Азербайджан
3
Таха Акгюль
Турция

Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. Всего разыгрывается 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.

В этом году Россия и Беларусь не были допущены до Олимпийских игр в командных соревнованиях. В личных стартах в нейтральном статусе от России выступали 15 спортсменов. Допущенным россиянам было строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной.

Отметим, спортсмены из России и Беларуси допущены до участия в церемонии закрытия Олимпиады-2024.

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