Японская легкоатлетка Китагути выиграла в финале метания копья на ОИ-2024

Легкоатлетка из Японии Харука Китагути выиграла в финале по метанию копья на Олимпийских играх — 2024 в Париже с результатом 65,80. Второй стала представительница ЮАР Джо-Эйн ван Дик (63,93), тройку лидеров замкнула Никола Огродникова из Чехии (63,68).

Ранее олимпийский чемпион 2020 года норвежец Якоб Ингебригтсен выиграл олимпийское золото в финале на дистанции 5000 м с результатом 13.13,66.

Олимпиада в Париже продлится до 11 августа. Всего разыгрывается 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. В соревнованиях приняли участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.