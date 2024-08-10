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Японская легкоатлетка Китагути выиграла в финале метания копья на ОИ-2024

Японская легкоатлетка Китагути выиграла в финале метания копья на ОИ-2024
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Легкоатлетка из Японии Харука Китагути выиграла в финале по метанию копья на Олимпийских играх — 2024 в Париже с результатом 65,80. Второй стала представительница ЮАР Джо-Эйн ван Дик (63,93), тройку лидеров замкнула Никола Огродникова из Чехии (63,68).

Олимпиада 2024. Лёгкая атлетика
Женщины. Метание копья. Финал
10 августа 2024, суббота. 20:30 МСК
Окончено
1
Харука Китагути
Япония
65.80
2
Джо-Эйн ван Дик
ЮАР
63.93
3
Никола Огродникова
Чехия
63.68

Ранее олимпийский чемпион 2020 года норвежец Якоб Ингебригтсен выиграл олимпийское золото в финале на дистанции 5000 м с результатом 13.13,66.

Олимпиада в Париже продлится до 11 августа. Всего разыгрывается 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. В соревнованиях приняли участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.

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