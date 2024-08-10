Новозеландец Керр выиграл в финале в прыжках в высоту на ОИ-2024, Баршим — третий

Легкоатлет из Новой Зеландии Хамиш Керр (2,36) выиграл в финале по прыжкам в высоту на Олимпийских играх — 2024 в Париже. Вторым стал американец Шелби Макивен (2,36), а тройку лидеров замкнул представитель Катара Мутаз Эсса Баршим (2,34). Победитель определился после перепрыжки.
Ранее олимпийский чемпион 2020 года норвежец Якоб Ингебригтсен выиграл олимпийское золото в финале на дистанции 5000 м с результатом 13.13,66.
Олимпиада в Париже продлится до 11 августа. Всего разыгрывается 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. В соревнованиях приняли участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.
- 10 августа 2024
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