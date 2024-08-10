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Чемпион ОИ в борьбе Жамалов: это золото — для России, Дагестана и Чечни

Чемпион ОИ в борьбе Жамалов: это золото — для России, Дагестана и Чечни
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Олимпийский чемпион Разамбек Жамалов прокомментировал победу на Играх-2024 в категории до 74 кг. В финальной схватке он одолел японца Даити Такатани.

Олимпиада 2024. Вольная борьба
Мужчины. До 74 кг. Финал
10 августа 2024, суббота. 20:55 МСК
Окончено
1
Разамбек Жамалов
Узбекистан
2
Даити Такатани
Япония

«Эмоции переполняют. Возможно, ещё не до конца осознал, сложно описать своё состояние сейчас. Не ожидал, что так быстро и легко всё закончится. Получилось поймать японца на приёме. По ходу турнира были очень тяжёлые схватки. Хочу сказать спасибо соперникам за такую конкуренцию. Каждый соперник делал меня сильнее, спасибо им большое. Сборной России не хватает, с ними было бы лучше. Моё золото — для России, для Узбекистана, Дагестана и моей гордой Чечни, — передаёт слова Жамалова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. Всего разыгрывается 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.

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