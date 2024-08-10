Чемпион ОИ Жамалов: было ощущение, что я на чемпионате России

Борец Разамбек Жамалов, представляющий Узбекистан, высказался об Олимпийских играх в Париже. Жамалов стал обладателем золотой медали в категории до 74 кг.

— Нет ощущения, что здесь чемпионат России проходит?

— Вчера было, да. Сегодня с японцем попал, сразу бороться легче стало, ха-ха, — передаёт слова Жамалова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Летние Олимпийские игры 2024 года проходят во Франции с 26 июля по 11 августа. В программе Олимпиады 2024 года представлено 32 вида спорта. Для улучшения программы и общей концепции Игр к 28 основным олимпийским видам спорта в качестве дополнительных были выбраны брейк-данс, спортивное скалолазание, скейтбординг и сёрфинг. Всего будет разыграно 329 комплектов медалей. На соревнования были заявлены 15 участников из России в качестве нейтральных спортсменов.