Китаянки Люи Ван и Цяньи Ван выиграли в финале по синхронному плаванию на ОИ
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Китайский дуэт синхронисток Люи Ван и Цяньи Ван выиграл в финале Олимпийских игр — 2024 в Париже с результатом 566,4783 по сумме технической и произвольной программ. Вторым стал дуэт из Великобритании в составе Кейт Элизабет Шортман и Изабель Энии Торп (558,5367). Тройку лидеров замкнули представительницы Нидерландов Брегье де Брауэр и Нортье де Брауэр (558,3963).
Олимпиада 2024. Синхронное плавание
Дуэты. Произвольная программа
10 августа 2024, суббота. 20:30 МСК
Окончено
1
Китай
2
Великобритания
3
Нидерланды
Олимпиада в Париже продлится до 11 августа. Всего разыгрывается 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. В соревнованиях приняли участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.
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