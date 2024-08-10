Американские легкоатлеты выиграли в финале эстафеты 4х400 м с олимпийским рекордом
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Американские легкоатлеты выиграли в финале эстафеты 4х400 м на Олимпийских играх — 2024 в Париже с результатом 2.54,43, установив новый рекорд Игр. Вторыми стали представители Ботсваны (2.54,53), а тройку лидеров замкнула команда из Великобритании (2.55,83).
Олимпиада 2024. Лёгкая атлетика
Мужчины. Эстафета 4x400 м. Финал
10 августа 2024, суббота. 22:00 МСК
Окончено
1
США
2:54.43
2
Ботсвана
2:54.53
3
Великобритания
2:55.83
Ранее олимпийский чемпион 2020 года норвежец Якоб Ингебригтсен выиграл олимпийское золото в финале на дистанции 5000 м с результатом 13.13,66.
Олимпиада в Париже продлится до 11 августа. Всего разыгрывается 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. В соревнованиях приняли участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.
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