Американские легкоатлеты выиграли в финале эстафеты 4х400 м с олимпийским рекордом

Американские легкоатлеты выиграли в финале эстафеты 4х400 м на Олимпийских играх — 2024 в Париже с результатом 2.54,43, установив новый рекорд Игр. Вторыми стали представители Ботсваны (2.54,53), а тройку лидеров замкнула команда из Великобритании (2.55,83).

Ранее олимпийский чемпион 2020 года норвежец Якоб Ингебригтсен выиграл олимпийское золото в финале на дистанции 5000 м с результатом 13.13,66.

Олимпиада в Париже продлится до 11 августа. Всего разыгрывается 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. В соревнованиях приняли участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.