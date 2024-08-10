Американки стали олимпийскими чемпионками в эстафете 4x400 м

Команда США стала первой в эстафете 4x400 м на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция). Результат — 3.15,27. Второе место заняла команда Нидерландов с результатом 3.19,50. Бронзовые медали у спортсменок из Великобритании (3.19,72).

Летние Олимпийские игры 2024 года проходят во Франции с 26 июля по 11 августа. В программе Олимпиады 2024 года представлено 32 вида спорта. Для улучшения программы и общей концепции Игр к 28 основным олимпийским видам спорта в качестве дополнительных были выбраны: брейк-данс, спортивное скалолазание, скейтбординг и сёрфинг. Всего будет разыграно 329 комплектов медалей. На соревнования были заявлены 15 участников из России в качестве нейтральных спортсменов.