Американки стали олимпийскими чемпионками в эстафете 4x400 м
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Команда США стала первой в эстафете 4x400 м на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция). Результат — 3.15,27. Второе место заняла команда Нидерландов с результатом 3.19,50. Бронзовые медали у спортсменок из Великобритании (3.19,72).
Олимпиада 2024. Лёгкая атлетика
Женщины. Эстафета 4x400 м. Финал
10 августа 2024, суббота. 22:14 МСК
Окончено
1
США
2
Нидерланды
3
Великобритания
Летние Олимпийские игры 2024 года проходят во Франции с 26 июля по 11 августа. В программе Олимпиады 2024 года представлено 32 вида спорта. Для улучшения программы и общей концепции Игр к 28 основным олимпийским видам спорта в качестве дополнительных были выбраны: брейк-данс, спортивное скалолазание, скейтбординг и сёрфинг. Всего будет разыграно 329 комплектов медалей. На соревнования были заявлены 15 участников из России в качестве нейтральных спортсменов.
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