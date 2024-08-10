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Провалившая гендерный тест Юйтин стала победительницей Олимпиады в Париже

Провалившая гендерный тест Юйтин стала победительницей Олимпиады в Париже
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Завершился финальный поединок боксёрского турнира XXXIII Олимпийских игр в Париже (Франция) в весовой категории до 57 кг. Представительница Тайваня Линь Юйтин встретилась Юлией Шереметой из Польши. Победу одержала Юйтин.

Напомним, 28-летняя Линь Юйтин стала участником скандала на парижской Олимпиаде. Спортсменка из Тайваня была одной из нескольких участниц, проваливших гендерный тест на чемпионате мира 2023 года, проведённом Международной боксёрской ассоциацией (IBA), но, несмотря на это, Международный олимпийский комитет (МОК) допустил её до участия на Играх в Париже.

Ранее представительница Алжира Иман Хелиф, также провалившая гендерный тест на чемпионате мира 2023 года, стала олимпийской чемпионкой в категории до 66 кг.

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