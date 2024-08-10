Канадец Фил Визард стал олимпийским чемпионом по брейкингу

10 августа на Олимпийских играх — 2024 в Париже состоялись соревнования по брейк-дансу (брейкингу) среди мужчин. По результатам состязаний олимпийским чемпионом стал Фил Визард из Канады. Серебряную награду завоевал Дани Дан из Франции. Третье место занял Виктор из США.
Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. Всего разыгрывается 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.
В этом году Россия и Беларусь не были допущены до Олимпийских игр в командных соревнованиях. В личных стартах в нейтральном статусе от России выступали 15 спортсменов. Допущенным россиянам было строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной.
Отметим, спортсмены из России и Беларуси допущены до участия в церемонии закрытия Олимпиады-2024.
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- 10 августа 2024
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