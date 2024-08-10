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Канадец Фил Визард стал олимпийским чемпионом по брейкингу

Канадец Фил Визард стал олимпийским чемпионом по брейкингу
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10 августа на Олимпийских играх — 2024 в Париже состоялись соревнования по брейк-дансу (брейкингу) среди мужчин. По результатам состязаний олимпийским чемпионом стал Фил Визард из Канады. Серебряную награду завоевал Дани Дан из Франции. Третье место занял Виктор из США.

Олимпиада 2024. Брейкинг
Мужчины. Финал
10 августа 2024, суббота. 22:29 МСК
Окончено
1
Канада
2
Франция

Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. Всего разыгрывается 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.

В этом году Россия и Беларусь не были допущены до Олимпийских игр в командных соревнованиях. В личных стартах в нейтральном статусе от России выступали 15 спортсменов. Допущенным россиянам было строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной.

Отметим, спортсмены из России и Беларуси допущены до участия в церемонии закрытия Олимпиады-2024.

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