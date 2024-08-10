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Американка Чайлз, лишившаяся медали на ОИ-2024 объявила, что уходит из социальных сетей

Американка Чайлз, лишившаяся медали на ОИ-2024 объявила, что уходит из социальных сетей
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Американская гимнастка Джордан Чайлз, лишившаяся бронзовой медали в вольных упражнениях на Олимпийских играх — 2024 в Париже, объявила, что на некоторое время уходит из социальных сетей ради своего психического здоровья.

«Я использую это время и удаляюсь из социальных сетей ради своего психического здоровья», — написала Чайлз в социальных сетях.

Напомним, во время соревнований по спортивной гимнастике произошёл неприятный инцидент. Судьи пересмотрели оценку американки Джордан Чайлз по вольным упражнениям и выставили балл выше, что позволило ей подняться с пятого места на третье и сдвинуть румынку Ану Барбосу с пьедестала почёта, забрав у неё бронзу.

Спортивный арбитражный суд (СAS) частично удовлетворил заявление румынской стороны. Запрос американской гимнастки Джордан Чайлз признан недействительным, так как был подан после истечения минутного срока. Первоначальная оценка американки должна быть восстановлена, что лишает её третьего места в финале.

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