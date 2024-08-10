Узбек Халоков завоевал золото в мужском боксе в весе до 57 кг

Завершился финальный поединок мужского боксёрского турнира XXXIII Олимпийских игр в Париже (Франция) в весовой категории до 57 кг. Узбекский спортсмен Абдумалик Халоков встретился с представителем Кыргызстана Мунарбеком Сейитбеком. Победу удержал Халоков.

Абдумалику Халокову 24 года. Узбекский боксёр также является победителем юношеских Олимпийских игр 2018 года, победителем чемпионата Азии 2022 года и двукратным медалистом чемпионатов мира. В 2021 году на мировом первенстве в Белграде Халоков завоевал серебро в весе до 60 кг, а в 2023-м в Ташкенте стал победителем в весе до 57 кг.

Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. В соревнованиях приняли участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024».