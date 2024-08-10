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Француженка Лорен выиграла в финале по тхэквондо в категории свыше 67 кг на ОИ-2024

Француженка Лорен выиграла в финале по тхэквондо в категории свыше 67 кг на ОИ-2024
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Французская спортсменка Альтеа Лорен выиграла в финале турнира по тхэквондо в весовой категории свыше 67 кг на Олимпийских играх — 2024 в Париже. Второй стала спортсменка из Узбекистана Светлана Осипова. Третье место разделили Да Бин Ли из Южной Кореи и Нафия Куш из Турции.

Олимпиада 2024. Тхэквондо
Женщины. Свыше 67 кг. Финал
10 августа 2024, суббота. 23:08 МСК
Окончено
1
Альтеа Лорен
Франция
2
Светлана Осипова
Узбекистан
3
Да Бин Ли
Южная Корея
3
Нафия Куш
Турция

Ранее обладателем золотой медали по вольной борьбе стал представитель Грузии Гено Петриашвили.

Олимпиада в Париже продлится до 11 августа. Всего разыгрывается 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. В соревнованиях приняли участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.

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