Француженка Лорен выиграла в финале по тхэквондо в категории свыше 67 кг на ОИ-2024

Французская спортсменка Альтеа Лорен выиграла в финале турнира по тхэквондо в весовой категории свыше 67 кг на Олимпийских играх — 2024 в Париже. Второй стала спортсменка из Узбекистана Светлана Осипова. Третье место разделили Да Бин Ли из Южной Кореи и Нафия Куш из Турции.

Ранее обладателем золотой медали по вольной борьбе стал представитель Грузии Гено Петриашвили.

Олимпиада в Париже продлится до 11 августа. Всего разыгрывается 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. В соревнованиях приняли участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.